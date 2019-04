Juve-Ajax, espulsi 54 tifosi olandesi. Salvini: «Grazie alla Polizia»

TORINO - In una nota ufficiale, il Viminale ha reso noto il provvedimento di espulsione di cinquantaquattro tifosi dell'Ajax, giunti in Italia per assistere alla sfida tra i "lancieri" e la Juventus, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Il gruppo è stato trovato in possesso di petardi, armi e fumogeni: i cinquantaquattro saranno quindi espulsi per motivi di ordine pubblico e scortati alla frontiera nella mattinata di domani. L'allontanamento, fa sapere il Viminale, è reso possibile dal Decreto Sicurezza.