La Juventus ricorda Andrea Fortunato

TORINO - A 24 anni dalla prematura scomparsa di Andrea Fortunato, terzino bianconero sconfitto dalla leucemia, la Juventus, attraverso il proprio sito, ha voluto ricordarlo così: «E’ difficile trovare una consolazione, quando il destino decide di portarti via un amico, un campione, un ragazzo con le qualità di Andrea Fortunato. E’ difficile spiegarsi come sia possibile che Andrea se ne sia andato così, in quel modo, crudele e ingiusto. Nel fiore degli anni, quando la sua carriera era ancora piena di promesse da mantenere. E’ difficile, anche a distanza di 24 anni da quel 25 aprile 1995, giorno in cui ci arrivò la notizia della sua scomparsa. Quello che invece ci resta, ed è sempre vivo, è il ricordo di Andrea: un ragazzo d’oro, un grande giocatore. Uno di noi».

IL RICORDO DELLA FONDAZIONE POLITO - A ricordare l'ex campione bianconero anche la Fondazione Polito: «A 24 anni dalla precoce dipartita di Andrea Fortunato la Fondazione Polito lo ricorda con affetto e con grande rimpianto, nella promessa che le tante iniziative a lui dedicate tra le quali l’ultima in ordine di tempo l’intitolazione della strada in Santa Maria di Castellabate (Sa), non si esauriranno, a conferma che il testimone del ricordo non è caduto e che la battaglia per l’adozione del passaporto ematico continua».