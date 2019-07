Juve, che fare con Higuain: ora spunta l'Atletico Madrid

BARCELLONA - Nicola Higuain, fratello e rappresentante di Gonzalo, sembra esserne sicuro: «Higuain in Italia giocherà solo nella Juventus. Restano due anni di contratto e saranno rispettati». Il compimento della seconda affermazione dipenderà però anche da Maurizio Sarri. E se è vero che, fino a poco tempo fa, questa sarebbe stata una buona notizia per il centravanti argentino, in questo momento la sentenza dell'allenatore toscano non sembra essere così scontata. La stima tra i due è reciproca: la chiamata a Stamford Bridge ne è una chiarissima dimostrazione. Tuttavia, la sensazione è che i campioni d'Italia non abbiano intenzione di contare sul Pipita per il loro nuovo progetto. Ed è per questo motivo che è difficile trovare qualcun altro, all'ombra dello Stadium, disposto ad assicurare con la stessa convinzione del fratello-agente che Higuain rimarrà a Torino.

