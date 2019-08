Juve, De Sciglio unisce Sarri e Allegri

Tant’è: le corsie della Juventus sono più trafficate di quelle di una superstrada californiana. (...) Ora ha salutato la compagnia Joao Cancelo (già partito per Manchester, sponda City) e al suo posto è arrivato , fresco fresco d’atterraggio, Danilo . Alex Sandro al momento è tornato saldo al suo posto, smanioso di accogliere il caro vecchio amico e connazionale, ma pure lui fino a pochi giorni fa non era così sicuro di proseguire la sua avventura in bianconero.

Da Allegri a Conte fino a Sarri, De Sciglio punto fermo

Chi, piuttosto, non è mai stato più di tanto oggetto di riflessioni e incertezze è Mattia De Sciglio. Paradossalmente, forse, visto che alla Juventus c’era arrivato su insistenza di Massimiliano Allegri, di cui era un pupillo sin dai tempi della comune esperienza in rossonero. In realtà sono stati sufficienti pochi allenamenti, a De Sciglio, per conquistare anche Sarri. (...) Per gli allenatori - chiedere appunto a Sarri e Allegri, ma anche ad Antonio Conte che lo chiamò con sé in Nazionale agli Europei del 2016 - è materia preziosissima la sostanza e l'equilibrio. Danilo tenga presente la cosa.

