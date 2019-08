Juve, Rugani verso la Roma: si cerca la formula

La necessità di sfoltire la rosa bianconera, sottolineata anche da Maurizio Sarri ieri a Stoccolma, sarà oggetto del lavoro di tutta la dirigenza bianconera nei prossimi giorni. Con un orecchio sempre rivolto a Parigi, in attesa di una chiamata per Dybala, Fabio Paratici si dedicherà agli altri giocatori in uscita. La presenza tra i quali di Daniele Rugani trova conferma anche nel suo mancato impiego di ieri contro l’Atletico Madrid, quando Sarri ha alternato gli altri quattro centrali: Chiellini, De Ligt, Bonucci e Demiral. Un quinto, in una squadra che non ne schiererà mai più di due contemporaneamente, rischia di essere un lusso, tanto più in una lista particolarmente ristretta come quella che la Juventus dovrà utilizzare in Champions. Sfumata l’ipotesi Premier League, Rugani continua a piacere alla Roma, che però al momento non può investire su di lui quanto la Juventus vorrebbe.