Bernardeschi: "Inter? Senza paura, siamo la Juventus"

TORINO - "Ho saputo che dovevo giocare durante la riunione tecnica. Sono molto contento per una grande vittoria e una grande prestazione. Penso che questa sera si sia vista la vera Juventus che vogliamo". Così, ai microfoni di Sky Sport, Federico Bernardeschi dopo il successo per 3-0 della Juventus sul Bayer Leverkusen. L'ex Fiorentina fino a stasera non aveva trovato molto spazio ma è rimasto concentrato sull'obiettivo: "Io lavoro sempre. So che devo dimostrare non tanto in partita, che è comunque importante, ma durante la settimana che sono in forma e in condizione. So farmi trovare pronto quando arriva la chiamata".