Cristiano Ronaldo: eccolo a 17 anni, primi gol nello Sporting. Ora caccia ai 700

TORINO - Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, è a Lisbona in ritiro con il Portogallo. L’evento è festeggiato dai media del Portogallo con foto ricordo e note curiose. Su Record, ecco il video dei suoi primi due gol con la maglia dello Sporting: è il 7 ottobre del 2002, CR7 ha 17 anni e vola verso la porta a modo suo tra finte e galoppate. Due reti e le esultanze con tanto di maglia lanciata in cielo. Adesso, con il Lussemburgo, nel suo Estadio José Alvalade, Cristiano cerca di centrare un nuovo obiettivo: i 700 gol in carriera. Ne mancano due, essendo a quota 698, e contro un avversario comodo può puntare alla goleada.