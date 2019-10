Cristiano Ronaldo, Higuain e Dybala: ora Sarri ci crede e studia il piano per il trio magico

TORINO - Più che un’idea da bar, una mossa anti bar(ricate) che convince sempre di più. Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, tutti insieme. Dopo l’esperimento di San Siro (9’ contro l’Inter), la conferma contro la Lokomotiv Mosca (42’ più recupero). Il tridente delle meraviglie guadagna consenso e soprattutto tenta Maurizio Sarri anche in ottica futuro. «E’ chiaro che quando in campo ci sono certe condizioni, ce lo possiamo anche permettere. In altre partite invece no. Ma è una soluzione che abbiamo pronta, in canna».