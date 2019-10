La Juve giocherà oggi alle 15 contro il Lecce. Per la trasferta in Puglia, Sarri dovrà fare a meno di Ronaldo, Douglas Costa e Ramsey. Il tecnico ha già annunciato in conferenza stampa che farà alcuni cambi rispetto alla partita di Champions contro il Lokomotiv. Juve che si schiera con il 4-3-1-2: ecco la formazione ufficiale.