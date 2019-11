Dybala per il compleanno si regala il Brasile e la Juve

Un compleanno così Paulo Dybala lo aveva vissuto soltanto nei sogni quando era un bambino e viveva a Laguna Larga. Oggi la Joya compie 26 anni e prima di brindare sarà protagonista nel classico per eccellenza: Brasile-Argentina. Non si giocherà alla Bombonera di Buenos Aires o al Maracanã di Rio de Janeiro, bensì in Arabia Saudita (ore 18 a Riyad, nello stesso stadio della supercoppa italiana del 22 dicembre), ma è sempre la sfida più sentita del Sud America. Dall’inizio o a partita in corso - è uno dei dubbi last minute del ct Scaloni -, Dybala sarà protagonista. Segnare contro la Seleçao sarebbe la classica ciliegina sulla torta. È un momento magico quello dello juventino, tanto che il finale di stagione e l’estate in prima linea sul mercato sembrano un lontano ricordo. Dal gol all’Inter, prima della sosta di ottobre, alla magia contro il Milan di domenica scorsa: in un mese è risbocciata la vera Joya. Oltre ai timbri contro le milanesi, la pesantissima doppietta in Champions League contro la Lokomotiv Mosca e la rete di Lecce. Cinque gol in tutto, uno in meno di Cristiano Ronaldo. Ma soprattutto la metà di quelli realizzati in tutta la scorsa stagione.