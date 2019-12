Sarri: “Credo in Bernardeschi, giocherà anche mezz’ala"

TORINO - Fede in Fede. Nella trasferta in casa della Lazio Maurizio Sarri ribadisce l’importanza di Federico Bernardeschi e lo difende dalle critiche dei tifosi: «Bernardeschi è un ragazzo estremamente sensibile e si vede dalla differenza di rendimento tra casa e trasferta. Però è un giocatore importante e non dobbiamo farci condizionare da nulla. Il mio compito in questo momento è accompagnarlo più che farlo riposare».

Sarri: "Bentancur sempre più in forma"

Di fatto Sarri ha scritto il nome del numero 33 nella formazione titolare, sottolineando anche un compito fondamentale alle spalle della coppia d’attacco, che quasi certamente sarà Ronaldo-Dybala. Duo delle meraviglie che però a volte occupa poco l’area: «Stiamo lavorando giornalmente sui movimenti, ma bisogna valutare le caratteristiche dei giocatori. Non puoi vietare a Dybala di venire a prendere palla vicino ai centrocampisti perché gli toglieresti tante qualità e non pui impedire a Ronaldo di decentrarsi perché così ha costruito una carriera formidabile. Dobbiamo studiare degli accorgimenti per riempire comunque l’area, deve essere bravo anche il trequartista a sfruttare gli spazi che loro aprono». Bernardeschi, appunto, e magari anche Bentancur, sempre più importante ma poco incisivo in zona gol: «Rodrigo sta diventando importante perché abbina qualità fisiche di alto livello, numeri impressionanti, buona tecnica e margini di crescita, quindi destinato a carriera importantissima. Se riuscisse a colmare la carenza in zona gol sarebbe ancora più importante».