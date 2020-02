Juve, Sarri: "Non ho visto Sanremo, ma Cristiano sarà al top come sempre"

TORINO - Con un leggero ritardo rispetto all'orario stabilito delle 13.15, l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri si è presentato in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Bentegodi contro il Verona (ore 20.45). Il tecnico dei bianconeri vuole ritrovare la vittoria in trasferta dopo la sconfitta al San Paolo con il Napoli. La sua squadra ha già "rimediato" vincendo all'Allianz Stadium nell'ultima giornata di fronte alla Fiorentina, ora però serve una risposta anche lontano da Torino: "La consistenza del Verona è palese, stanno facendo una grande stagione, sono imbattuti da diverse giornate. È una squadra pericolosissima per intensità, ritmo e aggressività, ben allenata: la sfida sarà difficile. È chiaro per tutti, come conferma anche la loro ultima partita. Penso che l'approccio sarà di buon livello. Quella contro la Lazio è la prestazione standard del Verona in questa stagione".

Juve, Sarri alla vigilia della sfida con il Verona Riguardo la presenza di Cristiano Ronaldo al Festival di Sanremo, Sarri non ha alcun dubbio sul fatto che il portoghese sia comunque al top: "Non ho visto il Festival, mi hanno detto che Georgina è andata bene, ma io mi sono guardato un film per rilassarmi. Sicuramente Cristiano ha riposato alle ore giuste. Conoscendolo, si presenterà in ottime condizioni oggi all'allenamento, come ha sempre fatto".

Ci dovrà pensare CR7 a scardinare una difesa come quella del Verona, che anche nell'ultima sfida contro la Lazio ha dimostrato di essere a tratti impenetrabile: "Siamo pronti a interpretare un modulo in relazione alla presenza di giocatori che danno maggiori garanzie. Ci stiamo organizzando per diversi sistemi di gioco. Pochi gol da centrocampo? Non abbiamo segnato molto con i centrocampisti, ma in compenso siamo andati in gol con i difensori. È comunque un dato che può migliorare, stiamo lavorando essenzialmente su due ragazzi che storicamente non hanno mai segnato molto e quindi serve un attimo di pazienza".

Magari con qualche contributo in più dagli acquisti estivi, come Rabiot, preferito ultimamente a Matuidi: "È in crescita e in un buon momento, ed è importante la continuità che lo può far crescere ancora. Sta trovando fiducia e condizione fisica, mi dà l'idea di poter migliorare e penso sia importante dargli continuità. Ma non scordiamo le caratteristiche di Matuidi, che torna utile sulla lunga distanza".

"Buffon giocherà questo mese, Chiellini clinicamente guarito" C'è modo anche di parlare della situazione relativa all'impiego di Buffon nel corso delle prossime gare: "Ci stiamo confrontando con Filippi e lo staff sulla gestione delle partite di Gianluigi e studiare l'alternanza tra i due portieri. Sicuramente in questo mese giocherà, ma ci dobbiamo confrontare di nuovo, perché siamo partiti da due idee diverse". Poi Sarri parla del recupero di Chiellini: "Sta procedendo come da programma. I passi avanti che sta facendo sono molto importanti. Già averlo in gruppo per noi è tanta roba. La cosa più importante, in questo momento, è ascoltare le sue sensazioni individuali più che quelle dei medici, dato che è clinicamente guarito. Danilo? Sta finendo le cure, è già in fase di riatletizzazione. Spero che la prossima settimana possa cominciare a fare qualche allenamento con noi. Non prevedo tempi lunghi".