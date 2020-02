Bonucci: "Juve, dobbiamo cambiare marcia e stare compatti"

MILANO - "Il risultato va bene, un gol fuori casa è importante quando c'è una doppia sfida. Ma non possiamo accontentarci di venir qui contro il Milan e concedere qualcosa di troppo per poi dover essere costretti a recuperare la partita. Bisogna cambiare marcia e rimanere compatti: siamo in corsa per tutti gli obiettivi, ma serve qualcosa in più da parte di tutti". Sono queste le parole di Leonardo Bonucci al termine di Milan-Juventus 1-1, andata delle semifinali della Coppa Italia che dunque vede i bianconeri leggermente avvantaggiati in vista del ritorno in programma fra tre settimane: "Abbiamo fatto una buona partita, ma il Milan pressava alto e in questo momento dobbiamo fare qualcosa in più noi giocatori, mettendo in pratica quel che facciamo in settimana. La partita va gestita meglio - spiega il difensore bianconero ai microfoni di Rai Sport - e il pallone va mosso velocemente: negli ultimi trenta metri abbiamo giocatori che sanno fare la differenza, dobbiamo metterli in condizione". Uno sguardo, infine, al match di ritorno, in cui i rossoneri faranno a meno di Castillejo, Theo Hernandez e soprattutto Ibrahimovic per squalifica: "Zlatan sarà una perdita importante per il Milan, ma noi guardiamo in casa nostra: dobbiamo dare tutto quello che abbiamo fino alla prossima sosta per le nazionali", conclude Bonucci. (in collaborazione con Italpress)

Milan-Juventus: tabellino e statistiche