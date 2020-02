Totem Chiellini: la vitamina C risveglierà lo spirito Juve (e la difesa)

TORINO - La vitamina C è fondamentale durante l’inverno, soprattutto quando si è un po’ debilitati come la Juventus degli ultimi tempi. E C, in questo caso, sta per Chiellini o capitano, non fa differenza, perché l’unica cosa che conta, in questo caso, è il recupero dell’uomo che sarà fondamentale per il finale della stagione bianconera. E non solo per la fase difensiva della squadra che riacquisisce un maestro jedi del ruolo, ma anche per quello che Chiellini può dare a livello di forza morale a tutto il gruppo. Chiellini è un punto di riferimento, l’uomo che può riattivare la circolazione dell’orgoglio e, soprattutto, di quella cattiveria agonistica troppo spesso carente nelle ultime uscite bianconere. Il ritorno di Chielliniè vissuto da tutto l’ambiente bianconero con sollievo e speranza. Da Sarri ai compagni, passando per i tifosi e perfino qualche ex giocatore che lo conosce bene, sono tutti convinti che il famoso «contributo», di cui domenica pomeriggio parlava Chiellini, sarà determinante.

