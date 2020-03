Michela Persico positiva al Coronavirus: "Sto bene"

TORINO - Michela Persico, compagna del difensore della Juventus Daniele Rugani, annuncia con un video postato sul proprio account Instagram di essere risultata positiva al Coronavirus: "Ciao a tutti ragazzi, allora ci tengo a fare questo video perché, come sapete, da poco ho fatto il tempone ed ho appena ricevuto l'esito: e l'esito è positivo. Questo per tranquillizzare tutti coloro che mi stanno particolarmente vicino in questo momento e mi stanno chiedendo in merito alla mia salute".