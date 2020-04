Marca: “Cristiano Ronaldo goat, battuto Messi: CR7 il più forte di tutti i tempi”

BARCELLONA (SPAGNA) - Cristiano Ronaldo si è aggiudicato il premio Goat come miglior calciatore di tutti i tempi. Il fuoriclasse della Juve ha superato tanti rivali come Maldini, Zidane, Maradona e ovviamente Leo Messi. Con il fuoriclasse del Barcellona è stata una vera e propria sfida all'ultimo sangue. La Pulce sembrava aver preso le distanze ma, lentamente, stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Cristiano Ronaldo si è fatto sotto, superando l'acerrimo "rivale" nella volata finale. Il portoghese alla fine ha conquistato il trono come migliore di tutti i tempi ottenendo il 54% dei voti: 246mila. Messi, invece, si è fermato "solo" al 46%, raccogliendo 209mila voti. Il portoghese aggiunge un altro riconoscimento nella sua ricca bacheca: è il più grande di tutti i tempi.

