Juve, Del Piero: "Con Trezeguet grande rapporto. Zidane? Anni meravigliosi"

TORINO - In questo periodo di quarantena diversi ex calciatori si divertono a intrattenere i propri follower con delle dirette su Instagram. L'ex capitano della Juve Alessandro Del Piero, parlando con Ezio Greggio, grande tifoso dei bianconeri, ha voluto fare un tuffo nel passato e interrogato sul rapporto speciale con l'ex compagno David Trezeguet, commenta: "Ci siamo trovati, ci siamo frequentati anche fuori dal campo. Abbiamo un rapporto fantastico tuttora". Tornando al campo sottolinea: "Eravamo molto compatibili, avendo caratteristiche molto diverse". L'ex capitano della Vecchia Signora ricorda poi il gol siglato da Trezeguet in una sfida scudetto contro il Milan su un suo assist in rovesciata.