Juve, ecco lo scenario in caso di stop: l’opzione estero e il jolly Under 23

TORINO - Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, ha di recente usato affermazioni piuttosto indicative. «Abbiamo due squadre francesi che giocano in Champions League e ora staranno ferme fino ad agosto. Non so se sia buono, per loro, non giocare e poi andare a competere in partite così difficili e importanti. Ma questa non è una mia decisione e la rispettiamo. Dobbiamo farlo e, naturalmente, i club devono rispettare la decisione del governo. Non ci occuperemo della situazione, perché spetta a diversi organismi in Francia». E il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, era stato ancora più chiaro: «Le avversarie ci tritureranno».