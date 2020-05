Juve, Sarri ritrova anche Rabiot e Higuain

TORINO - Alla Continassa proseguono gli allenamenti della Juve in vista della possibile ripresa del campionato di Serie A: anche Adrien Rabiot e Gonzalo Higuain hanno ripreso ad allenarsi al centro sportivo dei bianconeri. Ora il gruppo di Sarri è al completo. Il centrocampista francese e l'attaccante argentino sono tra gli ultimi ad essere rientrati a Torino dopo l'emergenza Coronavirus e sono tornati oggi al centro di allenamento della Juve. Hanno potuto bruciare le tappe, evitando le due settimane di isolamento domiciliare per chi rientra dall'estero, grazie ai tamponi che hanno dato esito negativo. Con il ritorno di Rabiot e Higuain la squadra bianconera è al completo alla Continassa per proseguire gli allenamenti.