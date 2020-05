Juventus, Arthur: altro no allo scambio con Pjanic. Sale la tensione con il Barça

TORINO - «Di qui non mi muovo». Ancora irremovibile, Arthur Melo ha ribadito il suo no all'ipotesi di andare alla Juventus in cambio di Miralem Pjanic . In un incontro con i dirigenti del Barcellona Eric Abidal e Romaon Planes , i cui retroscena vengono svelati dal quotidiano spagnolo Marca, il brasiliano avrebbe ribadito la sua intenzione di rimanere alla corte del suo mentore Lionel Messi , mettendo a rischio l'esito dello scambio con la Juventus. Uno scambio che coinvolgerebbe anche Mattia De Sciglio e che sia il Barcellona che la Juventus hanno messo in piedi per ragioni economiche oltre che tecniche, considerate le plusvalenze che potrebbe generare da entrambe le parti.

Arthur testardo

Chi si impunta è solo il brasiliano, perché non è più un mistero che Pjanic avrebbe dato un assenso di massima alla trattativa (ma non piangerebbe certo qualora gli dicessero di rimanere alla Juventus) e da settimane sta andando in scena una serrata trattativa fra il Barcellona e il suo giocatore affinché accetti il trasferimento. Ma finora il Barça ha incassato solo no e quello della riunione con Abidal potrebbe anche essere il definitivo.

Cosa succede

Allo stato attuale delle cose, quindi, l'operazione è a un passo dal saltare, a meno che il Barcellona non decida - come ipotizza il catalano Mundo Deportivo - di pagare Pjanic in contanti. Una soluzione che alla Juventus anrdebbe bene, ma che mal si combina con la situazione economica del Barcellona che, al pari di molti club europei (Juve compresa), non abbonda di liquidità.