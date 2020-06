Buffon: "Juve, i risultati che verranno saranno il frutto del nostro impegno"

TORINO - Gianluigi Buffon ha affidato ai social una riflessione in vista della ripresa della stagione. L'estremo difensore bianconero, tornato a Torino la scorsa estate dopo la stagione a Parigi con il Psg, si prepara per la ripresa del calcio italiano dopo la sospensione per l'emergenza Coronavirus. La Juve dovrebbe ripartire dalla Coppa Italia con la semifinale di ritorno contro il Milan, dopo l'1-1 della gara di andata a San Siro. "Gli anni mi hanno insegnato che bisogna sempre trovare in sè stessi le giuste energie per ripartire più concentrati di prima. I risultati che verranno saranno il frutto del nostro impegno e del nostro lavoro" ha scritto il portiere della Juventus sul proprio account Instagram.