Juve, Sarri: “Dybala è un fenomeno, ma farlo giocare con Ronaldo non è facile”

TORINO - "Abbiamo la fortuna di giocare per tre competizioni e il fatto che si giochino separatamente ci può consentire di focalizzare le motivazioni su un obiettivo per volta e può essere importante e vantaggioso". Maurizio Sarri è pronto a ripartire, a cominciare da quella Coppa Italia che vedrà la Juve in campo il 12 contro il Milan nel ritorno della semifinale. Sarà il primo trofeo in palio post-Covid, poi si tornerà a giocare il campionato mentre ad agosto ci sarà la Champions. Prima, però, i rossoneri. "Col Milan quest'anno sono sempre state partite difficili, è un avversario che ci creerà delle difficoltà - avverte Sarri a Sky Sport - Il risultato dell'andata (1-1, ndr) non ci garantisce niente e per quanto riguarda le loro squalifiche - il riferimento alle assenze di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo - giocheranno comunque con un undici competitivo. È una partita dal risultato ancora apertissimo".

Sarri su scudetto e Champions

“Lo scudetto è un discorso aperto. Troppo facile perdere punti in questa fase fase. Champions? Il Lione non avrà svantaggi. Noi invece arriveremo da un tour de force. La nostra rosa è ampia, ma purtroppo in questa stagione c'è stata solo sulla carta. Abbiamo avuto infortuni come quelli di Demiral, Chiellini e Khedira oltre ai problemi di Rabiot e Ramsey. Abbiamo affrontato gli impegni con un organico meno competitivo di quello che è in realtà".

