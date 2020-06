Juve, c'è l'accordo per Milik: i club ancora no, ma la Coppa Italia aiuta

È la prima Coppa Italia del post Covid, ma potrebbe diventare anche l’ultima partita di Arkadiusz Milik da avversario della Juventus. Mercoledì il polacco contenderà il trofeo a quella che a fine estate - o fra un anno - potrebbe diventare la sua nuova squadra. Il prima o il dopo, avendo un contratto con il Napoli fino al 2021, dipenderà dal presidente Aurelio De Laurentiis. Magari la finale di Coppa Italia non sarà la sede più adatta per far decollare la trattativa, ma sicuramente i contatti vanno avanti da mesi e proseguiranno. Se l’operazione, seppur non scontata, resta concreta è soprattutto per un motivo: l’attaccante di Rino Gattuso continua a non voler rinnovare il contratto e per il suo futuro ha in testa una destinazione prioritaria: la Juventus di Maurizio Sarri, suo maestro già a Napoli.