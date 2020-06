Juve, Ronaldo si allena anche sotto il sole: "Prendo un po' di vitamina D"

TORINO - Cristiano Ronaldo non smette mai di pensare alla forma fisica, neanche quando si rilassa. Così, pubblicando una foto su Instagram mentre prende il sole, scrive: “Prendete un po’ di vitamina D”, alludendo al fatto che, come noto, questa vitamina è sintetizzata dall’organismo umano proprio attraverso l’assorbimento dei raggi del sole operato dalla pelle. CR7 stamattina si è allenato alla Continassa, con i compagni, in vista della finale di Coppa Italia di mercoledì contro il Napoli.