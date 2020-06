Cristiano Ronaldo ha perso due finali di fila per la prima volta in carriera

ROMA - Quella di oggi è senz'altro una serata da dimenticare per Cristiano Ronaldo. Con la sconfitta ai rigori in finale di Coppa Italia della sua Juventus, infatti, l'attaccante portoghese ha stabilito un record diverso da tutti gli altri che ha ottenuto in carriera. Soprattutto negativo, perchè per la prima volta Ronaldo ha perso due finali consecutive a livello di club. Prima del ko di stasera con il Napoli, la Juve aveva ceduto il passo anche in finale di Supercoppa Italiana con la Lazio, a dicembre 2019.