Bentancur: "La Juve pensa solo a sé. Ogni gara mi sento meglio"

TORINO - "Vogliamo pensare solo a noi stessi. Oggi abbiamo fatto una partita bellissima. Dobbiamo ancora migliorare ma manca tanto per arrivare alla fine". Queste le dichiarazioni di Rodrigo Bentancur dopo la vittoria della Juventus per 3-1 sul Genoa al Ferraris. La formazione bianconera tiene a distanza (+4) la Lazio e trova la sesta vittoria consecutiva in campionato: "Oggi abbiamo messo in campo quanto provato in settimana col mister. Mi sento meglio di partita in partita e sono felice di come la squadra sta interpretando questo momento del campionato", ha concluso Bentancur ai microfoni di Sky Sport.

Genoa-Juventus 1-3, la cronaca

Genoa-Juventus 1-3, tabellino e statistiche