Juve, Ronaldo: "Il gol su punizione mi serviva, io e Dybala stiamo bene"

TORINO - La vittoria nel derby e la prima punizione con la maglia della Juventus finalmente in rete, Cristiano Ronaldo contro il Torino fa bottino completo. "Abbiamo affrontato un partita difficile oggi, avevo bisogno di fare gol su punizione per ritrovare fiducia" ha ammesso CR7 a Sky dopo che le punizioni in bianconero erano diventate una sorta di tabù.

Poi ha aggiunto: "Il nostro obiettivo oggi era vincere, abbiamo messo un po’ di pressione alla Lazio per farla sbagliare e perdere, ma pensiamo a noi stessi. Non è importante se segna Ronaldo o Dybala, stiamo bene, ma l’importante è che tutta la squadra stia molto bene. Stiamo migliorando e c’è grande confidenza. Contro il Milan cercheremo di vincere ancora".