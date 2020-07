Pagelle Juve: Rugani affonda, Alex Sandro ingenuo

SZCZESNY 5.5

Sul terzo gol fa una figuraccia, ma paga la deviazione di Rugani. Bravo nel finale su Rebic e sulla punizione di Calhanoglu.

CUADRADO 6.5

Da un suo lancio “visionario” nasce il 2-0 di Cristiano Ronaldo. Per il Milan è una spina nel fianco. Alex Sandro (32' st) 4 Entra e, al primo pallone giocato, con un inconcepibile lancio in mezzo all’area regala il 4-2 al Milan.

RUGANI 4.5

In campionato non giocava dalla gara con la Spal (22 febbraio) ed è naturale che abbia un po’ gli occhi di tutti addosso. Nel primo tempo, al netto di un lancio inguardabile direttamente in fallo laterale (27' pt), fa tutto per bene. Nella ripresa va a fondo sul secondo e terzo gol del Milan in cui la sua deviazione sul tiro di Leao è decisiva.