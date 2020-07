Juve-Lazio, la probabile formazione di Sarri

Maurizio Sarri valuterà sino all’ultimo quale possa essere la formazione anti-Lazio: tra dubbi tattici e infermieristici. Nonché, assenze per squalifica. Certa è quella di Bernardeschi, fermato dal giudice sportivo: in un tridente in cui dovrebbe ritrovare posto Dybala, spazio dunque a Douglas Costa dal 1’ (l’alternativa, meno quotata, prevede l’avanzamento di Cuadrado, con Danilo terzino destro).