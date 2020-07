Ronaldo: “Record di gol di Higuain? Vincere con la Juve è più importante”

TORINO - “Una gara molto difficile contro una squadra che sta facendo bene, una grande opportunità di vincere in casa e siamo molto contenti”. La felicità è quella di Cristiano Ronaldo dopo la doppietta alla Lazio. “I record sono importanti, io sono sempre pronto ai record, ma la cosa che conta di più è la vittoria della squadra - ha detto il portoghese dopo aver raggiunto Immobile in testa alla classifica marcatori con 30 gol -. Record di Higuain? Le cose succedono in modo naturale, non penso al record di gol, ma penso a far vincere la squadra. Champions? Dobbiamo sempre migliorare, la Serie A è competitiva, dobbiamo vincere due gare, oggi era una gara importante e la squadra ha giocato bene”.

Juve-Lazio 2-1: Sarri vede lo scudetto