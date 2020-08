Juve, lo staff di Pirlo è pronto: ecco chi sarà il suo vice

TORINO - Un amico quasi d’infanzia, un tocco d’azzurro, qualche amarcord bianconero, professionisti con cui ha lavorato in passato: Andrea Pirlo è al lavoro non soltanto per valutare quale Juventus manderà in campo ma anche per organizzare il suo staff. Ruolo nuovo, ma idea chiare su chi circondarsi: il suo vice sarà Roberto Baronio, che già si sarebbe seduto accanto a lui sulla panchina dell’Under 23 bianconera. Sono nati a 18 chilometri di distanza, sono cresciuti tra Voluntas Brescia e le giovanili del Brescia, hanno giocato insieme una stagione (1995- 96) in prima squadra e poi si sono ritrovati, entrambi in prestito, nella Reggina, stagione 1999-2000: li separa soltanto la data di nascita, Roberto è di due anni più vecchio, in campo invece hanno lo stesso ruolo.