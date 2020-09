Juve, Romero in prestito all'Atalanta: manca solo l'ufficialità

TORINO - Dopo l'avvicinamento negli scorsi giorni, è arrivata la svolta: Romero si trasferirà all'Atalanta con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo in base al numero di presenze e agli obiettivi europei del club. Il difensore della Juventus, che ha giocato questa stagione in prestito al Genoa ha dovuto prolungare il contratto con la Juventus di un altro anno, fino cioè al 2025. La società bergamasca pagherà circa 25 milioni di euro per dare a Gasperini l'argentino.