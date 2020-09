Juventus, Pjaca verso il Genoa in prestito

TORINO - Marko Pjaca è sempre più vicino al Genoa. Dovrebbe andare in rossoblu in prestito, ma i due club stanno definendo i dettagli della formula, stabilendo anche le cifre per un eventuale riscatto. Durante le ultime due settimane, l'attaccante croato aveva stupito Andrea Pirlo, allenandosi con applicazione e mostrando il suo indubbio talento, ma alla fine anche lui ha preferito trovare un club che gli dia la possibilità di giocare con continuità, quella che probabilmente non avrebbe avuto alla Juventus.