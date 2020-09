Juventus, Kulusevski e Ronaldo di punta. Cuadrado all'ala

TORINO - Luca Pellegrini neanche convocato e De Sciglio al suo posto sulla fascia sinistra, con il compito di difendere, ma soprattutto dare ampiezza in fase offensiva, dove lo vedremo sulla linea degli attaccanti. E' l'ultimo dubbio che Andrea Pirlo ha sciolto nella mattinata, dopo la rifinitura svolta sul terreno dello Stadium intorno alle 11. Il resto della formazione della Juventus contro la Sampdoria non dovrebbe riservare sorprese.

IN FASE DIFENSIVA - Si parte con un 4-4-2 nel quale, davanti a Szczesny, ci saranno Danilo, Bonucci, Chiellini e De Sciglio. A centrocampo: Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey e in attacco Kulusevski e Ronaldo. Quando la Juventus attaccherà, i due esterni De Sciglio e Cuadrado si alzeranno, Ramsey passerà in una posizione di trequartista con libertà di inserirsi negli spazi per concludere a rete, mentre Kulusevski e Ronaldo si alterneranno in area, scambiando spesso corto.

IN PANCHINA - Poche le alternative in attacco, visto che i cambi sono solamente Douglas Costa e Vrioni, il bomber dell'Under 23. Più scelta a centrocampo con i nuovi acquisti McKennie e Arthur oltre a Nicolossi Caviglia, il giovane talento con già una discreta esperienza in Serie B.

PROBABILE FORMAZIONE

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. A disposizione: Buffon. A disp. Buffon, Pinsoglio; Rugani, Demiral, Frabotta; Arthur. McKennie, Nicolussi Caviglia, Douglas Costa, Vrioni.

ALL. ANDREA PIRLO