Pirlo: “Il ko contro il Barcellona ci servirà. Il mio calcio non cambia”

Le sconfitte possono avere la capacità di far capire, di avere un quadro più preciso su certe idee, di accelerare i processi di crescita. È quello che si augura e dentro di sé immagina Andrea Pirlo, tecnico di una Juve che torna in Champions per affrontare, a Budapest, il Ferencvaros nella terza giornata del Gruppo G. Nella seconda è arrivata quella sconfitta che in futuro potrà rivelarsi una tappa importante del cammino intrapreso. "La partita con il Barcellona - spiega in conferenza stampa l'allenatore bianconero -, ci ha fatto capire che bisogna migliorare e per giocare certi tipi di partite bisogna avere più determinazione e più organizzazione". L'ex centrocampista ha poi aggiunto: "Sapevamo di incontrare una grande squadra e forse affrontarla così presto ci ha fatto anche bene. Da questa partita abbiamo lavorato su certe cose ben precise e ci servirà in futuro per cercare di fare una miglior partita quando andremo da loro". Pirlo: "Chiellini sta bene, Dybala potrebbe riposare"

Pirlo: "La mia idea di calcio non cambia" Interpellato se sia necessario giocare con un elemento più aggressivo togliendo un esterno, l'allenatore juventino ha risposto: "Il modulo era lo stesso, sono cambiati gli interpreti. McKennie ha svolto lo stesso ruolo che avevano fatto Ramsey e Kulusevski in altre partite. A Cesena mi sembrava la soluzione migliore per allungarli soprattutto dalla parte di Cuadrado e avere un appoggio sempre costante quando aveva la palla lui per attaccare lo spazio. Domani magari ci sarà spazio per qualcun altro ma la nostra idea di calcio non cambierà".