Evra punge Vidal: "Chi è juventino lo rimane fino alla fine..."

TORINO - Lo ha fatto con il suo solito modo, scherzandoci su e affrontando la questione con leggerezza. Patrice Evra però ha mandato un messaggio molto particolare all'ex compagno di squadra nella Juve, Arturo Vidal, che a partire da questa stagione ha iniziato una nuova avventura con la maglia dell'Inter dell'altro ex bianconero Antonio Conte. Il francese ha deciso di ironizzarci sopra con un meme pubblicato su Instagram, in cui si vedono entrare in campo (in occasione della Supercoppa italiana 2014/2015) uno dopo l'altro Andrea Pirlo, lo stesso Evra e Arturo Vidal.