Dybala, torni a essere da 10?

TORINO- Cancellare Benevento e riprendersi la Juventus con una prestazione da numero 10. Più facile a dirsi che a farsi, ma Paulo Dybala ha le qualità per superare il momento negativo e centrare l’obiettivo. I due turni di squalifica inflitti ad Alvaro Morata proiettano la Joya nell’undici titolare che oggi scenderà in campo contro il Torino: senza l’incidente di percorso del bomber spagnolo probabilmente Paulo sarebbe partito per l’ennesima volta dalla panchina, visto che in campionato vanta appena 5 presenze, tre da titolare e, di queste, due con 90 minuti in campo, ma le circostanze gli offrono un’occasione ghiotta da non perdere. Si sa che il periodo è complicato, che l’attaccante argentino non è stato bene all’inizio della stagione e non ha ancora uno stato di forma ottimale. Gli manca il ritmo partita, si ostina a giocare arretrato alla ricerca della palla e non ha la lucidità necessaria per creare le sue giocate e le sue magie.