Cristiano Ronaldo diventa Chrono nel videogame Garena Free Fire

CR7, da Fifa e Pro Evolution a Garena Free Fire

Harold Teo, produttore di Free Fire at Garena, ha voluto esprimere tutta la propria soddisfazione: “Questa è una collaborazione davvero importante per Free Fire. Cristiano Ronaldo è un modello per molti di noi, ed essere in grado di collaborare con lui e presentarlo a centinaia di milioni di persone in tutto il mondo è davvero emozionante". Free Fire, che quest'anno ha raggiunto i 100 milioni di giocatori giornalieri, ha già fatto altre collaborazioni di successo con la serie La Casa de Papel o con i DJ ALOK e KSHMR e persino con la famosa star del cinema indiano, Hrithik Roshan. Ora tocca a Cristiano Ronaldo che, nei panni di Chrono, è pronto a farsi largo a colpi di arma da fuoco.