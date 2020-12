Juve-Atalanta, Morata torna accanto a Cristiano Ronaldo

Juve-Atalanta, le scelte a centrocampo

Come sempre il centrocampo è il settore in cui è più difficile prevedere le scelte di Pirlo. Il McKennie in stato di grazia di questo periodo sembra però imprescindibile e potrebbe riformare con Arthur la coppia centrale di Barcellona: lo statunitense prezioso come al solito per dinamismo e inserimenti, il brasiliano per sfuggire con la sua qualità all’aggressività nerazzurra. A destra, pronto ad accentrarsi per fare spazio a Cuadrado, il favorito è Ramsey, grande protagonista al Camp Nou e utile, con la sua capacità di leggere gli spazi e di cambiare posizione, per provare a sorprendere la pressione uomo su uomo dell’Atalanta. Difficile un rilancio dal 1’ dell’ex Kulusevski (carta però importante a partita in corso), non da escludere un impiego in quella posizione di McKennie, con l’inserimento di Bentancur o Rabiot accanto ad Arthur.

