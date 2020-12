Juve subito al lavoro: testa al Parma

TORINO - All'indomani del pareggio casalingo nel turno infrasettimanale contro l'Atalanta, la Juventus è tornata subito in campo per preparare la sfida in trasferta contro il Parma nella prossima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri hanno lavorato questa mattina al JTC agli ordini di mister Andrea Pirlo con sguardo sulla partita del Tardini: scarico per chi è sceso in campo ieri nell'1-1 contro i bergamaschi, esercitazioni sul possesso palla e partitella per il resto del gruppo. Domani è prevista una seduta pomeridiana.