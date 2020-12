Juve, caccia a nuovi McKennie: ecco la lista di Paratici

La Mls non è più soltanto un campionato per vecchie glorie e il dg della Juve Fabio Paratici , che ha un fiuto particolare per i talenti come ha dimostrato anche con l’intuizione McKennie , ha messo nel mirino diversi giovani che stanno decollando confrontandosi ogni settimana con giocatori del calibro di Higuain , Matuidi ...

Nel mirino di Paratici

Uno è Bryan Reynolds, 19enne di Dallas. Ma occhio anche Julian Araujo, coetaneo dei Los Angeles Galaxy. Sott’osservazione, stando a quanto filtra da fonti Usa, ci sono anche i giovanissimi Caden Clark (centrocampista 2003 dei New York Red Bulls) e Ricardo Pepi, attaccante del 2003 di Dallas. Reynolds e Araujo sono entrambi del 2001: il primo è texano come McKennie, il secondo californiano. Quest’ultimo ha già esordito nella Nazionale maggiore del ct Gregg Berhalter. Laterali esuberanti e tecnici. In questo momento la pista più calda è quella per Reynolds. La Juventus c’è e fa sul serio, ma ovviamente non è l’unica in corsa per questi gioielli americani caso del terzino di Dallas è in corso un derby italiano con la Roma degli americani. I giallorossi del patron Friedkin si sono mossi concretamente, ma alla Continassa sono tutt’altro che rassegnati. I contatti sono continui.

