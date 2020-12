Juve-Fiorentina, Dybala scatena i social: "E poi non era un caso..."

Rispunta sui social il "caso Dybala", dopo la pesante sconfitta per 3-0 subita ieri in casa contro la Fiorentina. L'argentino è rimasto in panchina per 90', nonostante la squadra fosse in 10 uomini dal 18' per l'espulsione di Cuadrado. Uscito Morata, è entrato Bernardeschi. La Joya non era al 100% della forma e rientrava da alcuni problemi fisici, certo, ma sul web i tifosi non sono dello stesso avviso: dai tanti commenti si capisce che per loro Dybala non meritava di essere "confinato" in panchina. E invece è stato proprio da lì, tra l'assopito e l'annoiato, che ha assistito alla sconfitta dei suoi ed è stato anche uno dei pochi se non l'unico a restare fino al triplice fischio.