Juve, ultimo giorno di riposo prima della ripresa degli allenamenti

TORINO - Per la Juventus oggi è l'ultimo giorno di riposo per le festivitià natalizie. I bianconeri di Pirlo, dopo la sconfitta interna contro la Fiorentina, riprenderanno domani gli allenamenti in vista del prossimo impegno di campionato, contro l'Udinese a Torino, in programma il prossimo 3 gennaio alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Per la prima gara del 2021, il tecnico Pirlo dovrebbe avere a disposizione la rosa al gran completo, con l'eccezione di Cuadrado che, espulso contro la Fiorentina, sarà squalificato. Atteso, alla ripresa, anche Cristiano Ronaldo, fresco di nomina a "miglior calciatore del secolo" ai Globe Soccer Awards di Dubai. "Non avrei mai raggiunto tutti questi record senza i miei compagni, senza una grande squadra accanto. Oggi ho 36 anni, ma il calcio mi piace ancora molto. Adoro la mia vita, il mio lavoro e la mia famiglia", ha detto CR7 a margine della premiazione: per il portoghese l'obiettivo, oltre a vincere con la Juve, è quello di farlo anche con il Portogallo all'Europeo: "Abbiamo una buona squadra e un allenatore fantastico. Le favorite per me restano Spagna, Francia e Germania, ma noi saremo lì a lottare. Tutti dovranno rispettare il Portogallo. Io non vedo l'ora di giocare l'Europeo".