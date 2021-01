Marchisio compie 35 anni: dalla Juve agli ex compagni, quanto affetto per il Principino!

TORINO - Il 19 gennaio di 35 anni fa a Torino nasceva Claudio Marchisio. Quel ragazzino, diventato presto uomo, è cresciuto con i colori della Juve, quella maglia bianconera per lui è diventata quasi come una seconda pelle. Nel giorno del suo compleanno sono stati tantissimi i tifosi che gli hanno rivolto un pensiero d'affetto. A loro si sono uniti ex compagni come Amauri e Morata e, ovviamente, la moglie Roberta Sinopoli, con la quale il Principino è legato in matrimonio dall'8 giugno 2008. "Quando ti dico che ti amo non lo dico per abitudine - scrive sul suo profilo Instagram ufficiale -. Lo dico per ricordarti che sei la cosa migliore che mi sia mai capitata. Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato e tutto ciò che devi ancora essere. #tantiauguriamoremio #35".