Supercoppa Juve-Napoli, Cuadrado guarito dal Covid. Stasera in campo?

TORINO - Juan Cuadrado è guarito dal Covid. Quindici giorni dopo essere risultato positivo al Coronavirus, il giocatore colombiano della Juventus ha superato la malattia. Lo comunica la stessa Juventus: «Juan Cuadrado ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la gara di questa sera». E a questo punto sembra possibile un suo utilizzo questa sera, forse addirittura dal primo minuto (dopo 15 giorni di stop c'è il rischio non essere al massimo, ma essendo completamente asintomatico, Cuadrado si è comunque tenuto in forma). In quel caso, rispetto alla formazione provata ieri, Cuadrado andrebbe a destra al posto di Danilo spostato a sinistra, con Frabotta in panchina. Restano ancora positivi al Covid Alex Sandro (dal 4 gennaio) e De Ligt (dall'8 gennaio).