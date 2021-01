Juve, Pirlo: “Dzeko o Scamacca? Guardiamo e aspettiamo…”

“Era importante dare intensità, l’abbiamo fatto bene soprattutto nel primo tempo. Poi se non riesci a far gol le partite rimangono in bilico. Arthur ? Abbiamo parlato, lui preferisce giocare più avanzato lasciando compiti più difensivi a un altro centrocampista. Quando iniziamo la costruzione si fa trovare sempre nel posto giusto”. Andrea Pirlo ha trovato la quadra. La sua Juve ha battuto 2-0 il Bologna con le firme del brasiliano e di McKennie avvicinandosi alla vetta occupata dal Milan. “Napoli? Era importante vincere la Supercoppa per dimostrare che non eravamo quelli di San Siro - ha detto a Dazn -. Ci siamo ricompattati, abbiamo visto dove avevamo sbagliato sapendo che siamo forti e il destino dipende solo da noi”.

Pirlo: “Chiellini? Rientro importante”

“Abbiamo deciso di mettere Morata per avere più peso in fase offensiva, avendo giocatori che potessero sfruttare gli spazi che si aprivano. Alvaro è stato molto utile. Ripartenze che subiamo? Normale voler avere sempre il dominio del gioco, ma lavoriamo ogni giorno su questo cercando di fare bene le preventive. A volte escono bene, altre no e questo non deve succedere. Quando porti tanti giocatori in avanti è normale che rischi qualcosa. Oggi abbiamo fatto una ventina di tiri e siamo arrabbiati per non aver chiuso la gara nel primo tempo. Chiellini e Szczesny? Quello di Giorgio è stato un rientro importante, era da tanto che non faceva quattro partite di fila. Non ha avuto problemi e questo è positivo. Szczesny è un portiere bravo e importante, che sa farsi trovare pronto quando serve”.

Pirlo e l’attaccante Juve

"Dzeko o Scamacca? Stiamo guardando quello che succede, non c'è tanto in giro. Non abbiamo l'obbligo di prenderlo, sarà una cosa last minute e se ci sarà l'occasione di prenderlo saremo contenti - ha continuato Pirlo a Sky Sport - Dybala sta cercando di recuperare, speriamo di riaverlo presto”.