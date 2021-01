Juve avanti in Coppa Italia: la gioia social dei giocatori e di Pirlo

TORINO - C'è soddisfazione in casa Juve per l'approdo alle semifinali della Coppa Italia. I bianconeri, dopo una gara senza esitazioni, hanno battuto 4-0 la Spal guadagnando l'accesso al prossimo turno, nel quale affronteranno l'Inter. "Semifinale, fino alla fine", sentenzia su Instagram Leonardo Bonucci, che ieri sera ha goduto di un turno di riposo, restando in panchina all'Allianz Stadium. "La Coppa Italia chiama, la Juventus risponde" è il post social di Gigi Buffon, titolare ieri sera, alla vigilia della festa per i suoi 43 anni, che compie oggi. Ha tifato dalla panchina invece il portiere di riserva Carlo Pinsoglio, sempre prezioso nel gruppo bianconero: "Capo ultras, modalità on! Grande vittoria e passaggio del turno ottenuto, continuiamo così!", le parole su Instagram del numero 31 bianconero, che pubblica una sua foto esultante con i compagni nella tribunetta dell'Allianz Stadium. La stessa immagine è "postata" dall'altro portiere Wojciech Szczesny che scherza sull'entusiasmo delle riserve juventine: "Abbiamo mantenuto il bordocampo vivace! Approdo alle semifinali, ben fatto, squadra!".