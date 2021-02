Dybala, la nota della Juve sul piano di recupero

TORINO - Niente da fare, come anticipato da Pirlo in conferenza stampa , Dybala resta ancora fuori dalla lista dei convocati. L'argentino comincerà un programma specifico per il recupero , come spiegato da una nota pubblicata sul sito della Juve: "A seguito dei consulti specialistici effettuati questa settimana, proseguirà con un piano di recupero incentrato su terapie e allenamento differenziato in campo".

Gli altri assenti

Non solo l'argentino. Per il match contro il Verona non saranno disponibili nemmeno Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Morata, oltre ovviamente allo squalificato Danilo. Per questo motivo il tecnico Andrea Pirlo ha scelto di convocare diversi giovani: per l'attacco ci sono Rafia, Marques e Aké, in mediana confermato Peeters oltre a Fagioli, nel reparto arretrato nuova convocazione per Capellini.