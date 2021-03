Juventus, Pirlo si gioca la stagione in una settimana allo Stadium

Certo, in altri tempi (non pandemici, si intende) l’imminente trittico di partite sarebbe stato guardato dai bianconeri con un misto di sollievo e convinzione, quasi esaltazione. Adrenalina, sì. Ma anche e soprattutto consapevolezza di essere padroni. Padroni di casa, ergo padroni del proprio destino. Essì perché dopo lo Spezia - questa sera alle 20.45 - toccherà alla Lazio e al Porto far visita ai campioni d’Italia presso l’Allianz Stadium. E si sa che da quando questo impianto è stato inaugurato, raramente i bianconeri non gli hanno reso onore. Basti ricordare che da quell’ormai lontano 11 settembre 2011 (prima partita ufficale: 4-1 contro il Parma) s’è dovuto attendere sino al 3 novembre 2012 per una sconfitta (impresa dell’Inter).

Stadium, senza tifosi cambia l'effetto

Senza tifosi, però, l’effetto è meno dirompente: sono infatti già 2 le sconfitte rimediate (tra cui la peggiore e più disarmante: lo 0-3 di fine dicembre da parte della Fiorentina), e tre sono i pareggi nei 17 incontri casalinghi della Juventus sotto la gestione di Andrea Pirlo. Tuttavia, non foss’altro che per questioni pratico/logistiche e di abitudine i vantaggi ci sono. E devono essere sfruttati. Ricordiamo che in una stagione così densa e fitta di appuntamenti, in cui si gioca ogni tre giorni, già solo il fatto di non doversi sobbarcare una trasferta in treno o aereo per quasi una decina di giorni è una notizia. La cosa permette di rimediare anche uno o due veri allenamenti in più. A maggior ragione per chi lo stadio lo vede dalla finestra dell’hotel del ritiro, raggiunto a piedi dopo l’allenamento. Ebbene, al di là dei positivi risvolti da Continassa, c’è una notazione: le prossime tre partite abbisognano di un unico e solo risultato. Vittoria.

