Cristiano Ronaldo: "Anno strano e bello, peccato per la Champions"

TORINO - E' entrato nella top undici, formando con Dybala e Immobile il tridente offensivo, ed è stato premiato dai calciatori della serie A, come miglior giocatore della scorsa stagione. Un premio che Cristiano Ronaldo si è sentito di condividere con tutti i suoi compagni. “Voglio ringraziarli perchè hanno reso possibile questa mia vittoria . E voglio ringraziare tutti i calciatori che hanno votato per me. Costanza, fiducia nei propri mezzi, lavoro e passione sono i segreti per godersi il calcio. Poi contano motivazione e disciplina, senza le quali non si può pensare di continuare a 34, 35, 36 o 40 anni”.